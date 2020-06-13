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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۱۲

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول:

۲ هکتار از اراضی کشاورزی چرداول طعمه حریق شد

۲ هکتار از اراضی کشاورزی چرداول طعمه حریق شد

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان چرداول گفت: دو هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم در این شهرستان طعمه حریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مظفر مهدی خانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران این انتظامی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از یک مورد آتش سوزی در روستای زنجیره مطلع و بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: برابر گزارش مأموران اعزامی دو هکتار از مزارع کشاورزی منطقه که زیر کشت گندم بوده به علت نامعلومی طعمه حریق شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تلاش مأموران و یگان‌های امدادی و اهالی محل آتش سوزی مهار و از سرایت بیشتر آن به مزارع اطراف جلوگیری کردند.

سرهنگ مهدی خانی با بیان اینکه علت وقوع حادثه توسط مأموران انتظامی در دست بررسی است از شهروندان خواست: با توجه به خشک بودن مراتع و مزارع در زمان حضور در دامان طبیعت جوانب احتیاط را رعایت کنند تا حاصل زحمات یک ساله کشاورزان این چنین به راحتی به هدر نرود.

کد مطلب 4948355

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