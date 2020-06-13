ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۶ هزار نفر در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: توسعه بخش کشاورزی از مهمترین برکات انقلاب اسلامی است.

وی گفت: حدود ۲۹ درصد تولید ناخالص و ۲۳ درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است، گفت: کشت گل محمدی زعفران و کشت گیاهان دارویی در این استان مورد توجه قرار گرفته است و نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان داشته است.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تصویب راه اندازی شهرک تخصصی بادام برای توسعه بخش کشاورزی در این استان از مهمترین اقدامات در مسیر توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است.