توقیف ۷۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هدف برخورد با وسایل نقلیه متخلف، اظهار داشت: در این طرح ۷۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت قانون شکن به علت ارتکاب تخلفات گوناگون اعمال قانون، توقیف فیزیکی و توقیف سیستمی شدند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه افزود: در این طرح ۳۹ دستگاه خودرو به خاطر ارتکاب تخلفاتی مانند حرکات مارپیچ، حرکات نمایشی، تولید صدای ناهنجار، حمل حیوانات، دودی بودن شیشه و نصب لامپ‌های غیرمجاز اعمال قانون شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد خودرو ۱۶ دستگاه به خاطر تولید صدای ناهنجار، ۱۴ دستگاه به خاطر دودی بودن شیشه، ۴ دستگاه به خاطر انجام حرکات نمایشی، ۳ دستگاه حرکات مارپیچ، یک دستگاه به خاطر سگ گردانی و یک دستگاه نیز به خاطر نصب لامپ غیرمجاز (زنون) اعمال قانون شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در طرح ارتقا امنیت اجتماعی توقیف سیستمی ۲۶ دستگاه خودرو و توقیف فیزیکی ۶ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت بود.

این مقام انتظامی عنوان کرد: این طرح در محله ۲۲ بهمن اجرا و در فواصل مختلف سال نیز اجرا می‌شود.

وی در پایان و با تاکید بر اینکه آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است، به رانندگان هنجارشکن اخطار داد که دست از بی قانونی برداشته و به قوانین و مقررات احترام بگذارند.