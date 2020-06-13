به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح نژاد در خصوص نحوه اخذ تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا اظهار کرد: با توجه به اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا انجام می‌شود، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا فراهم کرده است.

وی با تشریح فرایند پرداخت این تسهیلات به صاحبان واحدهای کسب و کار خصوصی و تعاونی مشمول طرح به صورت کارفرمایی و خویش فرمایی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: آن دسته از بنگاه‌هایی که در رسته‌های ۱۴ گانه مصوب با ۵۵۰ زیر رسته اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته اند و دارای کد بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند و مبادرت به حفظ اشتغال موجود کرده اند مشمول این تسهیلات هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: آن دسته از بنگاه‌هایی که پیامک از سوی وزارت کار دریافت و در سامانه کارا ثبت کرده و مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها به بانک‌های عامل ارسال شده است، می‌توانند به بانک‌هایی که در سامانه معرفی کرده مراجعه و روند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.

فلاح نژاد در خصوص میزان مبلغ تسهیلات به گروه‌های هدف این طرح، گفت: بر اساس شیوه نامه اعلامی وزارت متبوع سه نوع تسهیلات شش میلیونی، ۱۲ میلیونی و ۱۶ میلیون تومانی فراهم شده است که میزان تسهیلات به ازای هر فرد کارکن برای بنگاه‌های شدیداً آسیب‌دیده ۱۲ میلیون تومان است و بنگاه‌هایی که بالاجبار تعطیل شدند به ازای هر کارکن ۱۶ میلیون تومان می‌گیرند و رانندگان مسافری (درون‌شهری و برون‌شهری) خویش‌فرما نیز مشمول وام شش میلیون تومانی شده‌اند که همه این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد و طول دوره بازپرداخت با احتساب زمان تنفس ۲۴ ماه تعیین شده است.

وی در خصوص شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب و کار بر اساس شیوه نامه اعلامی گفت: واحدهای مشمول باید لیست بیمه شاغلان مربوط به اسفند ماه ۹۸ را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده باشند و در پرداخت تسهیلات اولویت با واحدهایی است که لیست شاغلان مربوط به فروردین ۹۹ را تا پایان اردیبهشت ۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز یادآور شد: در صورتی که شاغل واحدهای مشمول از مقرری بیمه بیکاری در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد استفاده کنند مشمول دریافت این تسهیلات نخواهند شد و لازم بذکر است که ثبت نام در سامانه کارا صرفاً هیچ گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند.

فلاح نژاد در خصوص وثایق و تضامین قابل اخذ از واحد کسب و کار بر اساس شیوه نامه ابلاغی گفت: در این طرح تلاش شده است که ضمانت‌ها سهولت یابد به صورتی که برای وام زیر ۱۶ میلیون تومان فقط سفته یا چک متقاضی، بین ۱۶ تا ۴۸ میلیون سفته یا چک با یک ضامن، تا ۱۶۰ میلیون سفته یا چک با دو ضامن، ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون سفته یا چک با سه ضامن و بالای ۲۰۰ میلیون با ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف اخذ می‌شود.

وی با اعلام میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان البرز، افزود: مبلغ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان برای تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا سهم استان البرز تعیین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از متقاضیان این تسهیلات خواست به دقت نسبت به مطالعه و بررسی شرایط و ضوابط اعلامی در سامانه اقدام کرده تا بدون ابهام و با داشتن آگاهی نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

گفتنی است؛ خدمات سامانه کارا برای متقاضیان به صورت رایگان است.