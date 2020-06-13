شناسایی ۱۰ بیمار جدید کرونا/ ۳ شهرستان در وضعیت هشدار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیست و چهارمین روز از خردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نتیجه آزمایشات ۱۸۰ نفر از بیماران سرپایی و بستری در مراکز درمانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ از سوی آزمایشگاه کرونای استان اعلام شد.

وی گفت: پاسخ ۱۰ مورد از نمونه‌های گرفته شده از بیماران بستری در مراکز درمانی استان طی ۲۴ ساعت گذشته مثبت قطعی اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون ۴۵ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۳۱ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته، با دو مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان، مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۳۴ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: شهرستان‌های بروجن، بن و شهرکرد در وضعیت هشدار هستند.