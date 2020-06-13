واژگونی پراید یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه صبح امروز در کیلومتر ۱۰ محور خاتم به شهربابک رخ داد که یکی از سرنشینان خودرو در این حادثه در دم جان باخت.

وی عنوان کرد: مصدوم این حادثه نیز توسط عوامل امدادی پایگاه اورژانس هرات به بیمارستان آیت الله خاتمی این شهرستان منتقل شد.

دهقان با اشاره به اینکه خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل خودرو، باعث واژگونی آن شده است، بیان کرد: متأسفانه محورهای استان یزد هر روز شاهد واژگونی خودرو است.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد تاکید کرد: رانندگان در این محورها حتماً در صورت احساس خواب آلودگی، توقف و استراحت کنند.