امتحانات حضوری دانشگاه آزاد در ۷ استان سفید برگزار شد

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز امتحانات پایان ترم در ۷ استان سفید از لحاظ شیوع کرونا خبر داد و اظهار کرد: گلستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و فارس از جمله استان‌هایی هستند که از امروز (۲۴ خرداد) امتحانات واحدهای دانشگاه آزاد در آن به صورت حضوری برگزار شد.

سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه امتحانات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلامی از سوی وزارت بهداشت و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد، گفت: امتحانات در واحدهای این ۷ استان در راستای کاهش جمعیت حاضر در جلسه، در ۲ نوبت ۸ تا ۱۰ صبح، ۱۰ تا ۱۲ ظهر برگزار شد و در ۲ نوبت دیگر یعنی در ساعت‌های ۱۴ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۱۹ برگزار می‌شود.

حیدری در ادامه اعلام کرد که امتحانات حضوری در استان‌های سفید از امروز به مدت ۴ هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امتحانات در ۲ استان که در وضعیت قرمز قرار دارند، از امروز به صورت مجازی آغاز شد، خاطرنشان کرد: همچنین طرح تعاون دانشجویی که بر اساس آن دانشجویان قرار است در نزدیک ترین واحد محل سکونت خود امتحان دهند نیز از امروز اجرایی شد.

سخنگوی دانشگاه آزاد افزود: به طور مثال در تهران ۱۳ حوزه امتحانی برای دانشجویان ساکن تهران که در واحدهای سایر استان‌ها تحصیل می‌کنند، در نظر گرفته شده است و امروز امتحانات در این ۱۳ حوزه برگزار شد.

حیدری اضافه کرد: نحوه برگزاری امتحان در طرح تعاون به این صورت است که سوالات امتحانی از واحد مبدا توسط اساتید به صورت رمزگذاری شده به واحد مقصد ارسال می‌شود و پس از برگزاری امتحان، برگه‌های امتحانی برای تصحیح توسط اساتید مربوطه به واحد مبدا مجدداً ارسال می‌شود.