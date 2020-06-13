نتایج آزمون متقاضیان تاسیس موسسه قرآنی یزد ۲۸ خرداد اعلام می شود

حجت الاسلام علی‌محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصاحبه و آزمون‌های کتبی و شفاهی متقاضیان تأسیس مؤسسات قرآنی در یزد، ۲۲ خردادماه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

وی عنوان کرد: متقاضیان تأسیس مؤسسه قرآنی پس از ثبت نام در سامانه تلاوت در این آزمون شرکت کردند.

رضایی بیان کرد: شرایط ثبت نام کنندگان ابتدا توسط اداره شهرستان و دارالقرآن الکریم استان بررسی و سپس مقدمات شرکت در آزمون کتبی و شفاهی توسط کمیته مصاحبه متشکل از رئیس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان، حراست اداره کل و مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی و یکی از پیشکسوتان قرآنی استان که به تائید دارالقرآن الکریم کشور رسیده، فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه نتایج آزمون و مصاحبه ۲۸ خردادماه جاری اعلام خواهد شد، افزود: به کسانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون شوند، مجوز تأسیس مؤسسه قرآنی داده می‌شود.