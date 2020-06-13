۴۵ درصد مردم استان همدان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با بیان اینکه از همکاری مردم در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و کادر بهداشت و درمان تشکر می‌کنم، گفت: سلامت به عنوان اصل اساسی در کنار توجه به معیشت مردم اولویت ستاد مقابله با کرونا در استان همدان است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه کرونا تمام نشده و هر گونه بازگشایی فعالیت‌ها باید با رعایت پروتکل‌ها باشد، گفت: با مجموعه‌هایی که فعالیت خود را شروع کرده اما پروتکل‌ها را رعایت نکنند برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد و در این حوزه نظارت جدی صورت خواهد گرفت.

شاهرخی با تاکید بر اینکه باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی از کادر بهداشت و درمان استان همدان تجلیل شود، گفت: اگر فعالیت اقتصادی بازگشایی می‌شود به معنای عادی بودن شرایط نیست و مردم باید فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه میزان توجه مردم به رعایت نکات بهداشتی در کشور از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد و در استان همدان از ۸۵ به ۴۵ درصد رسیده کاهش یافته است، گفت: فرمانداران شهرستان‌های کبودرآهنگ، فامنین و نهاوند تا یک هفته آینده، وضعیت شهرستان‌های خود را به سفید تغییر دهند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه نباید جان مردم و سلامت آن‌ها را به خاطر مراسم عروسی و عزا به خطر انداخت، گفت: طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی استان همدان، مبتلایان جدید به کرونا از بین کسانی بودند که در یک مراسم عروسی شرکت داشته‌اند.

شاهرخی گفت: دستگاه‌های اجرایی و ارکان نظام باید تقویت کننده وحدت و انسجام باشند و مطالبه مردم نیز همین است.