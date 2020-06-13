بازداشت ۲ سارق زورگیر/اعتراف به ۵ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی در تشریح این خبر گفت: دوازدهم آذر ماه سال گذشته پرونده‌ای با موضوع سرقت به شیوه زورگیری از کلانتری ۱۱۵ رازی به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد. شاکی با حضور در پایگاه هشتم در خصوص لحظه سرقت به کارآگاهان گفت با خودروی شخصی ام در حال تردد در میدان رازی خیابان رباط کریم بودم که ناگهان راکب و ترک نشیم یک دستگاه موتورسیکلت مسیر من را مسدود کردند و پس از ایراد ضرب و جرح با استفاده از سلاح سرد، گردنبندم را سرقت و از محل گریختند.

سرهنگ عزیزخانی افزود: در گام نخست تحقیقات با بررسی و بازدید انجام شده از محل سرقت مشخص شد که سارقان در معابری که تعداد عابران در آنجا به ندرت در حال تردد هستند و در ساعات پایانی شب و یا در زمان تاریکی هوا زورگیری با استفاده از سلاح سرد می‌کنند.

این مقام انتظامی گفت: در هنگام انجام تحقیقات پلیسی کارآگاهان پی به وقوع سرقت مشابهی بردند و در نهایت با یکسری اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مالک موتورسیکلت به نام ناصر که دارای سابقه کیفری بود، می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ناصر در یک عملیات پلیسی با هماهنگی‌های قضائی در هفتم خردادماه در حوالی خیابان ولیعصر دستگیر شد، گفت: ناصر پس از انتقال به پلیس آگاهی صراحتاً به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت، از پاییز سال گذشته با همدستی یکی از دوستانم به نام صادق سرقت‌ها را انجام داده ام.

سرهنگ عزیزخانی با اشاره به اینکه کارآگاهان در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی پاتوق صادق در محله نواب شدند، بیان داشت: با هماهنگی‌های قضائی در یک عملیات پلیسی صادق در مخفیگاهش دستگیر و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی انتقال یافت.

رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی گفت: هر دو متهم تاکنون به ۵ فقره سرقت به شیوه زورگیری اعتراف نموده و ارزش ریالی این سرقت‌ها بالغ بر ۷ میلیارد ریال توسط کارشناسان برآورد شده است.

وی در پایان اظهار داشت: با دستور بازپرس دادسرای ناحیه ۳۴ تهران هر دو متهم با صدور قرار بازداشت برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شاکیان در اختیار این پایگاه قرار دارند.