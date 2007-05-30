نوبت ما ورزشی هاست تا بتوانیم دین خود را به جامعه و امام (ره) ادا کنیم

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش کشورمان با آرمانهای امام راحل (ره) صبح امروز با حضور مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، دکتر قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک و مسئولین، ورزشکاران فدراسیون های ورزشی و هیتهای ورزشی بانوان ومردان برگزار شد که طی آن از سوی جامعه ورزش کشور بیانیه ای به منظور تجدید میثاق با آرمانهای بزرگ امام راحل (ره) صادر شد.

علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در این مراسم، ضمن خیرمقدم به کلیه خدمتگزاران به ورزش و قهرمانان ملی، گفت: ما امروز جهت ادای دین و ادای احترام به مرد بزرگ اسلام و کسی که تمام زندگی خود را وقف سربلندی ایران اسلامی کرده گرده هم آمده ایم. همیشه در این مراسم ها این موضوع برای من جای سوال بوده که آیا تنها برگزاری این مراسم می تواند در قدردانی از شانیت مردی که از اسلام طلوع کرد و انقلاب بزرگ را ساخت کافی باشد؟ برای امام و رهبری که ملتی رنج کشیده و زیر سلطه استکبار را به آزادی ، اوج قهرمانی و شهادت رسانید آیا این مراسم کافی است؟

وی با بیان اینکه اینجا گرده هم آمده ایم تا به بزرگ مردی تعظیم کنیم که امنیت، استقلال و سربلندی امروز ایران مدیون او و افکار و قیامش است اظهار داشت: آمده ایم تا بنشینیم ودوباره امام و افکار و نگاه او را نظاره گرباشیم. امروز باید آغازی باشد برای بررسی نگاه بلند امام. امروز باید روزی باشد که بررسی کنیم که چه شد که یک مرد توانست در مقابل ظلم و استبداد جهانی قدعلم کند و چه شد که مردم ایران دل و جان خود را در گرو این مرد گذاشتند.

علی آبادی افزود: او در ده روز 12 تا 22 بهمن ماه مردم این کشور را و تفکر آنها را زیر و رو کرد . بازهم چه اتفاقاتی افتاده است که مردم ما به خود باوری رسیده اند و از ذلت و خواری به اوج و افتخار رسیدند. مردم ایران باید بدانند در هر جا و مکان و درهر پست و منصب و درهرمقامی که هستند امام برآنها حقی بزرگ دارد که بر همه ما وظیفه است این حق و دین را ادا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برتمامی دانشمندان در عرصه دانش، اقتصاد دانان درعرصه اقتصاد، سیاسیون درعرصه سیاست و ورزشکاران درعرصه ورزش وظیفه است تا جهت ادای دین خود ازهیچ تلاشی فروگذار نباشند.

علی آبادی با اشاره به اینکه مطمئن باشید درعرصه ورزش صمیمانه و قدرتمندانه حرکت خواهیم کرد گفت: امروز ما از جای جای ایران به اینجا آمده ایم تا روبه مرقد امام راحل (ره) اعلام کنیم همه ما مربیان مسئولین و پیشکسوتان و قهرمانان مصمم هستیم تا پرچمی را که تو برافراشتی درجان و دل قرار داده و حفظش کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی ادامه داد: اگر در عرصه علم ودانش محققین ما توانستند بحث هسته ای و رسیدند به استقلال آن را به بزرگترین بخش قهرمانی ایران تبدیل کنند، حالا نوبت ما ورزشی هاست تا بتوانیم با کسب مدالها و عناوین آسیایی و جهانی دین خود را ادا کنیم. حال همه با هم و در کنار هم در کنار مرقد امام راحل متعهد می شویم از جان و دل راه او را پیش گرفته و برای سربلندی کشورمان تلاش کنیم.