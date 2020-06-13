حل مشکلات نیازمند عزم جدی مسئولان و همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور روز شنبه در سفر به طارم در جمع مردم دهستان چوقور در مسجد جامع روستا اظهار کرد: امروز در جمع خدمتگزاران یک صدایی وجود دارد تا کارها شتاب گیرد.

وی افزود: مردم از اختلاف و تفرقه خسته شده اند و انتظار دارند مدیران به فکر خدمت باشند و مشکلات را رفع کنند.

استاندار قزوین تصریح کرد: البته شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا و محدودیت اعتباری دست ما را بسته و نمی‌توان انتظار داشت شاید در یکی و دو سال همه مشکلات را حل کرد اما قول می‌دهم رسیدگی به مشکلات طارم در اولویت باشد.

جمالی پور افزود: هیچ چیزی را جز خدمت رسالت خود نمی‌دانیم و باید امانتی که شما به ما سپردید درست حفظ کنیم و به آن وفادار باشیم و رضایت شما را جلب کنیم.

استاندار اظهار داشت: با دعای خیر شما و مشارکت مردم می‌توان نیازهای منطقه را برطرف کرد و بدانید دغدغه نمایندگان حل مشکلات شماست.

جمالی پور گفت: استان قزوین در توسعه مشکلات اساسی دارد بویژه راه روستایی از چالش هاست لذا ضمن پیگیری کارها و پرهیز از اختلاف و شعار مرگ بر هم گفتن باید از آنچه خدمت را مخدوش می‌کند، دوری کنیم.

وی افزود: مردم اگر ببینند مسئولان صادق هستند و خدمت می‌کنند حتماً کمبودها را درک می‌کنند و همراه می‌شوند.

جمالی پور گفت: هر جا وحدت هست حضور دارم و کمک می‌کنم و هر جا تفرقه باشد دوری خواهیم کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه ۲۰۰ هکتار تجمیع آبیاری در طارم اجرایی خواهد شد، اضافه کر: طرح هادی، مناسب سازی معابر، سنگفرش روستایی، گازرسانی، روکش آسفالت از کارهایی است که باید در اولویت قرار گیرد.