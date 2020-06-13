سفر «شب فیروزه ای» به استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، «شب فیروزه‎ای» یک برنامه ترکیبی زنده از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که با همکاری سیمای استان‌ها روی آنتن می‌رود و در دومین سفر خود بعد از شهر تبریز به استان کرمان رفته است.

محمد جواد فدایی استاندار کرمان، یدالله شادمانی بازیگر سریال «پدر پسری» و مهدی قاسمی خواننده مهمانان امشب برنامه «شب فیروزه ای» هستند.

این برنامه دارای بخش های مختلفی همچون دعوت از هنرمندان و خوانندگان، گزارش از مکان های دیدنی و گردشگری، معرفی ظرفیت های اقتصادی، میان برنامه، وله و ... است.

«شب‌ فیروزه‌ای» در واقع زیست‌بوم فرهنگی، تاریخی و تفریحی کشور را به تصویر می‌کشد و به‌ طور همزمان نگاهی هم به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این استان‌ها دارد.

این برنامه شنبه تا سه‎شنبه این هفته ۲۴ تا ۲۷ خرداد هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ با اجرای امیر جوشقانی از شبکه پنج سیما و شبکه کرمان پخش می‌شود.

برنامه «شب فیروزه ای» با تهیه کنندگی مشترک علی اکبر ذاکری و علی حیدری کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست که با همکاری سیمای استان ها روی آنتن می رود.

این برنامه از سال ۹۴ با سفر به استان های مختلف کشور روی آنتن شبکه پنج سیما رفته است.