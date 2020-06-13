به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری در همایش سراسری زکات با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۴۱ میلیارد تومان زکات در سراسر کشور جمع‌آوری شده است، ادامه داد: این رقم نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: از کل زکات جمع‌آوری شده، ۱۹۰ میلیارد تومان زکات فطریه و ۴۵۰ میلیارد تومان زکات مال بوده است.

رئیس کمیته امداد به موارد هزینه‌کرد زکات برای محرومان اشاره کرد و گفت: ۸۱ درصد از مبلغ زکات در سال گذشته معادل ۵۰۰ میلیارد تومان، صرف امور محرومان شده و مابقی در مواردی همچون پروژه‌های عام‌المنفعه، جاده‌سازی، ساخت کتابخانه و … هزینه شده است.

بختیاری خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۳۱۲ میلیارد تومان از محل زکات صرف امور معیشتی محرومان و ۵۵ میلیارد تومان نیز به ساخت و تعمیر مسکن نیازمندان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه ۱۷ میلیارد تومان از زکات پرداختی مردم به ارائه جهیزیه برای خانواده‌های نیازمند تخصیص یافت، خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیارد تومان برای امور درمانی محرومان، ۱۱ میلیارد تومان برای تحصیل و آموزش فرزندان خانواده‌های نیازمند، ۹۳ میلیارد تومان تامین لوازم زندگی و یک میلیارد تومان هم صرف آزادی زندانیان غیر عمد شده است.

رئیس کمیته امداد از جمع‌آوری ۲۳۷ میلیارد تومان زکات از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: با وجود شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مصلی‌ها و عدم برگزاری نماز عید سعید فطر، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.