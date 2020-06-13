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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۳۱

بختیاری اعلام کرد

جمع‌آوری ۶۴۱ میلیارد تومان زکات در سال ۹۸

جمع‌آوری ۶۴۱ میلیارد تومان زکات در سال ۹۸

رئیس کمیته امداد از جمع‌آوری ۶۴۱ میلیارد تومان زکات در سال ۹۸ خبر داد و گفت: ۸۱ درصد زکات جمع‌آوری شده صرف امور نیازمندان و مابقی برای پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری در همایش سراسری زکات با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۶۴۱ میلیارد تومان زکات در سراسر کشور جمع‌آوری شده است، ادامه داد: این رقم نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: از کل زکات جمع‌آوری شده، ۱۹۰ میلیارد تومان زکات فطریه و ۴۵۰ میلیارد تومان زکات مال بوده است.

رئیس کمیته امداد به موارد هزینه‌کرد زکات برای محرومان اشاره کرد و گفت: ۸۱ درصد از مبلغ زکات در سال گذشته معادل ۵۰۰ میلیارد تومان، صرف امور محرومان شده و مابقی در مواردی همچون پروژه‌های عام‌المنفعه، جاده‌سازی، ساخت کتابخانه و … هزینه شده است.

بختیاری خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۳۱۲ میلیارد تومان از محل زکات صرف امور معیشتی محرومان و ۵۵ میلیارد تومان نیز به ساخت و تعمیر مسکن نیازمندان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه ۱۷ میلیارد تومان از زکات پرداختی مردم به ارائه جهیزیه برای خانواده‌های نیازمند تخصیص یافت، خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیارد تومان برای امور درمانی محرومان، ۱۱ میلیارد تومان برای تحصیل و آموزش فرزندان خانواده‌های نیازمند، ۹۳ میلیارد تومان تامین لوازم زندگی و یک میلیارد تومان هم صرف آزادی زندانیان غیر عمد شده است.

رئیس کمیته امداد از جمع‌آوری ۲۳۷ میلیارد تومان زکات از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: با وجود شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مصلی‌ها و عدم برگزاری نماز عید سعید فطر، این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 4948424

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