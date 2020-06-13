حجت الاسلام محسن آمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های حرم مطهر بانوی کرامت از ۲۴ الی ۳۰ خردادماه، اظهار کرد: مراسم سخنرانی‌ها قبل از اذان ظهر از شنبه تا پنج شنبه توسط حجج اسلام تابش، الیاسی، سیدکاظم تکیه‌ای، ربانی اصفهانی، سید حسین مؤمنی، میردامادیان و اخوی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سخنرانی قبل از نماز مغرب از شنبه تا چهارشنبه بر عهده حجج اسلام شاهرودی، میرمعینی، صادقی واعظ، حسین‌زاده و سیدرضا طباطبایی خواهد بود.

مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به برگزاری محفل قرآنی در روز پنج شنبه قبل از نماز مغرب، افزود: روز جمعه مراسم سخنرانی با موضوع مهدویت توسط حجت‌الاسلام نصوری به همراه قرائت زیارت آل یاسین برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سخنرانی شب‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) از شنبه تا جمعه به ترتیب با ارائه مباحث مختلف توسط حجج‌اسلام حسینی قمی، ماندگاری، فرحزاد، حسینی قزوینی، میرباقری، رفیعی و بندانی نیشابوری اجرا می‌شود.

حجت الاسلام آمره‌ای گفت: قرائت دعای توسل و مداحی سه‌شنبه شب مصادف با شب شهادت امام صادق (ع) توسط سیدرضا نریمانی، چهارشنبه شب توسط مهدی سلحشور و پنج شنبه شب با قرائت دعای کمیل توسط ابوذر بیوکافی و قرائت زیارت جامعه کبیره توسط حجت‌الاسلام شهیدی برگزار خواهد شد.

وی ابراز کرد: مراسم ندبه‌خوانی صبح جمعه توسط هیئت رزمندگان اسلام با پخش مستقیم از شبکه یک سیما و با سخنرانی حجت الاسلام حبیب‌الله فرحزاد و مداحی رضا عاصی خواهد بود.

حجت الاسلام آمره ای با بیان اینکه این مراسم در صحن‌های حرم مطهر به صورت صوتی و تصویری انعکاس می‌یابد، افزود: در فضای مجازی نیز این برنامه‌ها با استفاده از تلویزیون اینترنتی آستان به آدرس amfm.ir/live قابل مشاهده است.