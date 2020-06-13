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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۲۸

برنامه‌های سخنرانی هفته پایانی خرداد حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

برنامه‌های سخنرانی هفته پایانی خرداد حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

قم - مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: سخنرانی شب‌های حرم مطهر از شنبه تا جمعه با ارائه مباحث مختلف دینی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محسن آمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های حرم مطهر بانوی کرامت از ۲۴ الی ۳۰ خردادماه، اظهار کرد: مراسم سخنرانی‌ها قبل از اذان ظهر از شنبه تا پنج شنبه توسط حجج اسلام تابش، الیاسی، سیدکاظم تکیه‌ای، ربانی اصفهانی، سید حسین مؤمنی، میردامادیان و اخوی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سخنرانی قبل از نماز مغرب از شنبه تا چهارشنبه بر عهده حجج اسلام شاهرودی، میرمعینی، صادقی واعظ، حسین‌زاده و سیدرضا طباطبایی خواهد بود.

مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به برگزاری محفل قرآنی در روز پنج شنبه قبل از نماز مغرب، افزود: روز جمعه مراسم سخنرانی با موضوع مهدویت توسط حجت‌الاسلام نصوری به همراه قرائت زیارت آل یاسین برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سخنرانی شب‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) از شنبه تا جمعه به ترتیب با ارائه مباحث مختلف توسط حجج‌اسلام حسینی قمی، ماندگاری، فرحزاد، حسینی قزوینی، میرباقری، رفیعی و بندانی نیشابوری اجرا می‌شود.

حجت الاسلام آمره‌ای گفت: قرائت دعای توسل و مداحی سه‌شنبه شب مصادف با شب شهادت امام صادق (ع) توسط سیدرضا نریمانی، چهارشنبه شب توسط مهدی سلحشور و پنج شنبه شب با قرائت دعای کمیل توسط ابوذر بیوکافی و قرائت زیارت جامعه کبیره توسط حجت‌الاسلام شهیدی برگزار خواهد شد.

وی ابراز کرد: مراسم ندبه‌خوانی صبح جمعه توسط هیئت رزمندگان اسلام با پخش مستقیم از شبکه یک سیما و با سخنرانی حجت الاسلام حبیب‌الله فرحزاد و مداحی رضا عاصی خواهد بود.

حجت الاسلام آمره ای با بیان اینکه این مراسم در صحن‌های حرم مطهر به صورت صوتی و تصویری انعکاس می‌یابد، افزود: در فضای مجازی نیز این برنامه‌ها با استفاده از تلویزیون اینترنتی آستان به آدرس amfm.ir/live قابل مشاهده است.

کد مطلب 4948428

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