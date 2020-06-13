صادرات نفت سعودی ها ۳۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آرگوس مدیا، نفت خام ارسال شده از پایانه‌های عربستان در ماه مه نسبت به ماه پیش از آن با یک‌سوم کاهش به کمترین میزان ثبت‌شده در این خبرگزاری رسید، زیرا مطابق توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» عربستان سعودی باید در ماه گذشته میلادی ۸ میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه در روز از تولید خود می‌کاست.

محموله‌های ارسال‌شده از عربستان در ماه مه، ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز بود که از کاهش ۳۲ درصدی صادرات این کشور در این ماه حکایت دارد. این مقدار کمترین صادرات ثبت‌شده ریاض در داده‌های آرگوس مدیا به شمار می‌رود که از اوت سال ۲۰۱۷ ثبت شده است.

مقدار صادرات عربستان در ماه مه در مقایسه با صادرات روزانه ۹ میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه‌ای این کشور در ماه آوریل کاهش چشمگیری داشته است.

پس از شکست توافق اوپک پلاس در ماه مارس، عربستان نفت را به‌صورت سیل‌آسا روانه بازار کرد و افزایش تولید بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند. این ائتلاف اواسط ماه مارس به توافق دیگری دست یافتند.

رقم صادرات ماه مه شامل صادرات نفت خام منطقه بی‌طرف مشترک عربستان و کویت که تولید آن اخیراً از سر گرفته شده است، نمی‌شود. مقدار صادرات منطقه بیطرف میدان خفجی در ماه مه با ۱۲ درصد افزایش به ۱۲۷ هزار بشکه در روز رسیده است که احتمالاً شامل نفت خام تولیدشده در ماه‌های گذشته هم می‌شود.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوق‌العاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین‌ماه) متعهد شدند تولید روزانه خود را از یکم ماه مه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه‌های مه و ژوئن کاهش دهند.