مرگ چوپان بر اثر برخورد با قطار شیراز به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی انتظامی فارس، سرهنگ کاووس محمدی بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قطار با چوپان و احشام در محدوده راه آهن شیراز-تهران، بلافاصله مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که قطار با چوپان کهنسال و گله احشام به هنگام عبور از ریل به شدت برخورد و بر اثر جراحات وارده، چوپان در دم فوت و ۵ رأس احشام نیز تلف شده است.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه جسد متوفی برای بررسی بیشتر تحویل پزشک قانونی شد، از اهالی روستا و شهروندان خواست نکات ایمنی مربوط به مسیرهای عبور قطار را رعایت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه در این سانحه، عابر پیاده مقصر شناخته شده است، اظهار کرد: به استناد ماده ۱۴ قانون ایمنی راه و راه آهن، عبور انسان و هرگونه وسیله نقلیه و احشام بر روی خطوط راه آهن در غیر محل‌های مجاز ممنوع است و متخلف مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده می‌باشد.