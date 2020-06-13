۱.۵میلیارد تومان قرارداد با صنایع خراسان جنوبی منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نخعی ظهر شنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه هرم تحصیلی و شغلی باید اصلاح شود، اظهارکرد: اولویت و هدف دانشگاه فنی و حرفه ای بر این است که نیروهای متخصص باتوجه به نیاز جامعه تربیت کنند.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق این هدف تحول عظیمی در توسعه و تجهیز کارگاه ها رخ داده است، عنوان کرد: امسال ۲۱۲ میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز کارگاه ها و ازمایشگاه ها دانشگاه های فنی و حرفه ای در سطح کشور اختصاص یافته که توزیع می شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مهارت را سرلوحه کار قرار داده ایم، بیان داشت: هم اکنون در استان ۶ دانشکده فنی و حرفه ای با دو هزار ۸۰۴ دانشجو فعال است.

نخعی عنوان کرد: دانشکده دختران و پسران در بیرجند، دانشکده فنی و حرفه ای پسران طبس با ضمیمه دختران، پسران فردوس، دانشکده پسران قاین و مرکز نهبندان فعال است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه دانشکده پسران نهبندان از سال گذشته راه اندازی شده است، تصریح کرد: برای این دانشکده دو رشته دو رشته تربیت بدنی و معماری درخواست شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ۹۱ کد رشته در دانشگاه های فنی و حرفه ای استان فعال است، ادامه داد: ۶ کد رشته کارشناسی دیگر نیز به رشته های موجود اضافه خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه یکی از خواسته های دیرین مردم ایجاد رشته تاسیسات برودتی و تهویه مطبوع بود که مجوز آن اخذ شده است، عنوان کرد: همچنین رشته انرژی های تجدید پذیر، طراحی لباس، کارشناسی معماری، الکترونیک، کامپیوتر و تجهیزات پزشکی مجوز آن دریافت شده است.

وی با بیان اینکه گسترش اموزش نیاز به زیرساخت هایی دارد، افزود: تجهیزات کارگاه ها و ازمایشگاهی نیاز مهم دانشکده های فنی و حرفه ای است که در این راستا سال گذشته اتفاقات خوبی رخ داد.

خرید ۴۸۰ میلیون تومان تجهیزات برای کارگاه های فنی و حرفه ای

وی با اشاره به خرید ۴۸۰ میلیون تومان تجهیزات کارگاهی و ازمایشگاهی برای دانشکده های فنی و حرفه ای عنوان کرد: ۴ دستگاه اتومبیل چری به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان، یک دستگاه موتور هیبریدی، ۴۸ دستگاه چرخ خیاطی برای دانشکده دختران و … از جمله این تجهیزات است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در حوزه تعمیرات یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان برای خوابگاه های دانشجویی هزینه کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی در سطح دانشگاه فنی و حرفه ای استان مدیریت سبز را شروع کرده ایم، ادامه داد: برای پروژه ای که در این زمینه آغاز کرده ایم بیش از ۲۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: احداث ساختمان آموزش کارگاهی با یک هزار ۵۳۰ متر با ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، احداث ساختمان آموزشی پسران بیرجند با ۴.۵ میلیارد تومان، احداث نمازخانه با ۹۰۰ میلیون تومان و احداث ۳ زمین ورزشی که اعتبار هرکدام ۴۵۰ میلیون تومان از جمله پروژه های در دست اقدام است.

به گفته وی در دانشکده فنی و حرفه ای قاین نیز هزار و ۱۰۰ متر کارگاه، نمازخانه و سالن چند منظوره در حال احداث است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه قراردادهای خوبی را با صنایع منعقد کرده ایم، گفت: در این زمینه ۱.۵ میلیارد تومان از سوی دانشکده های فنی و حرفه ای با صنایع مختلف منعقد شده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون قراردادهایی برای تولید قطعه با کویر تایر و قردادهای ۸۰۰ و ۴۰۰ میلیونی با صنایع دفاعی استان را منعقد کرده ایم.

به گفته وی فولاد قاین نیز در بازدیدهایی که از دانشکده فنی و حرفه ای داشته اعلام آمادگی برای واگذاری قرارداد ساخت قطعات مورد نیاز را داشته است.

تولید ۲۰ هزار ماسک توسط دانشجویان

نخعی به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در دانشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند اشاره کرد و افزود: از ابتدای فعالیت این کارگاه تا کنون بیش از ۲۰ هزار ماسک تولید و تحویل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شده است.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده های فنی و حرفه ای استان به روز رسانی شده است، تصریح کرد: ۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشکده ها وارد بازار کار و در برخی رشته ها نیز ۱۰۰ درصد ورود به بازار کار را داشته ایم.

وی با بیان اینکه از فردا ثبت نام رشته‌های کارشناسی در ۲۴ کدرشته برای استان آغاز می شود، عنوان کرد: ثبت نام برای دانشجو در رشته های کاردانی و کارشناسی از طریق سایت سازمان سنجش انجام می شود.

نخعی یادآور شد: از مسئولان استان تقاضا داریم توجه ویژه‌ای به برخی رشته‌های فنی در آموزش و پرورش داشته باشند تا صنایع از فارغ التحصیلان این دانشگاه استفاده کنند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی بیان داشت: تاکنون از محل طرح توازن هیچ کمکی به ما نشده و در این راستا تقاضا داریم دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد.