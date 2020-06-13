تخصیص ۵۲ میلیارد تومان به واحدهای آسیب دیده از کرونا در لارستان

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه لارستان، جلیل حسنی در خصوص پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اظهار کرد: دولت در شرایط سخت اقتصادی، کارفرمایان را تنها نمی‌گذارد، لذا ثبت درخواست تسهیلات حمایتی دولت به واحدهای کسب و کار به شدت آسیب دیده از کرونا، همزمان با سراسر کشور در لارستان نیز آغاز شده است.

وی افزود: سهم لارستان از تسهیلات تعیین شده برای جبران آسیب‌های ناشی از کرونا به صنوف و مشاغل خرد حدود ۵۲ میلیارد تومان است که همه باید اطلاع رسانی و واحدهای آسیب دیده در سامانه ثبت‌نام کنند، تا بتوانند از این تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد بهره‌مند شوند.

وی اذعان داشت: این تسهیلات در سه دسته قابل تقسیم بندی است؛ دسته اول به بنگاه‌هایی قابل پرداخت است که به دستور دولت تعطیل شده‌اند، دسته دوم دربرگیرنده مشاغل ۱۳ گانه ای است که برای حفظ سلامت کارکنان و جامعه فعالیت شأن متوقف کرده‌اند و دسته سوم برای رانندگان مسافربر بیمه پرداز بصورت خویش فرما است.

حسنی ادامه داد: دولت رسته‌های ۱۳ گانه ای را بعنوان مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا معرفی کرده که در اولویت برخورداری از تسهیلات حمایتی هستند و در صورت دارا بودن شرایطی همچون؛ قرار داشتن در رسته‌های ۱۳ گانه به شدت آسیب دیده از کرونا، دارا بودن لیست بیمه و کد کارگاهی تأمین اجتماعی و داشتن حداقل یک نفر نیروی بیمه شده، فعال بودن در سال ۹۸، استفاده نکردن کارگران کارگاه از بیمه بیکاری از زمان آغاز کرونا، عدم تعدیل نیروی کار از تاریخ یکم اسفند ۱۳۹۸ و عقد قرارداد با کارگران و ارائه تعهد به حفظ اشتغال حداقل تا پایان ۹۹، می‌توانند در سامانه یاد شده ثبت نام کنند و متقاضی دریافت تسهیلات گردند.

معاون استاندار فارس در خصوص میزان و نرخ تسهیلات نیز گفت: کلیه واحدهایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند، به ازای هر کارگر بیمه شده مبلغ ۱۶ میلیون تومان و سایر کسب و کارهای زیرمجموعه رسته‌های ۱۳ گانه به ازای هر کارگر بیمه شده مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات، با نرخ ۱۲ درصد دریافت خواهند کرد. همچنین برای رانندگان بیمه پرداز خویش فرما نیز مبلغ ۶ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

حسنی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نیز می‌بایست شرایط جذب این تسهیلات را تسهیل نمایند؛ گفت: کلیه دستگاهای اجرایی و بخشداری‌ها نسبت به اطلاع رسانی مناسب به جامعه مخاطب و عموم مردم اقدام و مردم را برای دریافت این تسهیلات با بهره ۱۲ درصد تشویق و ترغیب کنند.

به گفته اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی لارستان کلیه تسهیلات حمایتی دارای دوره تنفس سه ماهه و بازپرداخت تسهیلات نیز از مهر ماه امسال به مدت ۲۴ ماه است و بعد از ثبت نام کارفرمای متقاضی در سامانه کارا و پس از بررسی و تأیید دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، متقاضی می‌تواند همراه با مدارک و تضامین لازم به بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات که در استان مشخص شده‌اند، مراجعه و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

همچنین در صورت بروز هر گونه تخلف یا عدم پایبندی به تعهدات از سوی کارفرمایانی که تسهیلات حمایتی دریافت کرده‌اند، کارفرما از دریافت هر گونه خدمات بانکی شامل (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و …) به مدت دو سال محروم می‌شود و تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد (۱۸ درصد مصوبه شورای پول و اعتبار + ۶ درصد جریمه) در نظر گرفته می‌شود. اضافه می‌گردد که واحدهای کسب و کار آسیب دیده واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام تسهیلات حمایتی می‌توانند به سامانه کارا به آدرس الکترونیکی http://kara.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.