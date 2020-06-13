به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شبکه آی‌فیلم، سریال «پژمان» به‌ کارگردانی سروش صحت از دوشنبه ۲۶ خرداد در آی‌فیلم فارسی پخش می‌شود.

«پژمان» به‌ تهیه‌کنندگی محسن چگینی و نویسندگی برادران قاسم‌خانی در سال ۱۳۹۱ از شبکه سه سیما روی آنتن رفت.

داستان سریال درباره پژمان جمشیدی ستاره سابق فوتبال است که با شروع فصل جدید، موفق به بستن قرارداد با گروه دلخواهش نمی‌شود. او که همچنان در حال‌وهوای دوران شهرت و محبوبیتش به سر می‌برد به همراه مدیر برنامه‌هایش به دنبال یک باشگاه ورزشی برای عقد قرارداد می‌گردد و در این مسیر با ماجراهای جالبی روبرو می‌شود.

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، شقایق دهقان، بهاره رهنما، بیژن بنفشه‌خواه و اردشیر کاظمی بازیگران اصلی این سریال هستند.

«پژمان» هر شب ساعت ۲۱ در شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود. بازپخش این مجموعه نیز در ساعت‌های ۵ و ۱۳ روز بعد خواهد بود.