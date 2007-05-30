اسدالله امرایی مجوز " دریا " را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رمان" دریا " نوشته جان بنویل نویسنده ایرلندی تبار است که به زندگی یک مورخ تاریخ هنر می پردازد. در این داستان مورخ تاریخ هنر که ساعت های ملال آور دوران کهولت خود را در آسایشگاه سالمندان می گذراند با رجوع به گذشته خاطراتش را مرورمی کند.

امرایی همچنین اثری با عنوان "مکانیک شب کار" نوشته جی بویر را ترجمه کرده است. عنوان فرعی این کتاب " یک رمان عاشقانه آرام در ده فصل کوتاه" نام دارد.

"مکانیک شب کار" هنوز مجوز انتشار دریافت نکرده است. تصویرگری این رمان را یاشار صلاحی پسر مرحوم عمران صلاحی با طرح های خطی انجام داده است.