حادثه رانندگی در اردبیل جان ۲ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد صفوی اظهار داشت: برخورد پژو ۴۰۵ با وانت نیسان در جاده اسالم ۲ کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت.

وی افزود: مأموران پلیس راه اردبیل-خلخال از طریق اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع حادثه رانندگی در جاده اسالم مطلع و بلافاصله با همراهی مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ خلخال به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان اردبیل تصریح کرد: مأموران پلیس راه و کلانتری با حضور در محل مشاهده کردند این حادثه به علت برخورد شدید یک دستگاه پژو ۴۰۵ با وانت نیسان روی داده است.

صفوی با اشاره به اینکه در این حادثه یکی از سرنشینان پژو ۴۰۵ در دم جان باخت و راننده هر دو خودرو به همراه ۳ سرنشین دیگر خودروها مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.

وی گفت: یکی از مصدومان حادثه که جوانی ۲۱ ساله و سرنشین وانت نیسان بود به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.

رئیس پلیس راه استان اردبیل تصریح کرد: انحراف به چپ راننده وانت نیسان علت این حادثه اعلام شده است.