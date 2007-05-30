مشک آن است که خود ببوید

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی مجری برنامه "شب شیشه‌ای" چند ساعت بعد از قهرمانی سایپا در ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران وعده داد علی دایی به احتمال 99 درصد میهمان برنامه فردا شب او خواهد بود، می‌شد به سادگی حدس زد این فرصت هم مثل بسیاری دیگر از فرصت‌های مجری محترم به سادگی به هدر خواهد رفت.

تا به حال دقت کرده‌اید که چون مجری محترم "شب شیشه‌ای" آذری‌زبان است، بدون استثناء از تمام میهمانان آذری‌زبان خود خواسته چند کلمه‌ای هم که شده به زبان ترکی حرف بزنند تا بینندگان سر ذوق بیایند؟ تهمینه میلانی، ابراهیم حاتمی‌کیا و همین شب گذشته علی دایی چند جمله به ترکی گفتند و مجری محترم هم پا به پای آنها آمد تا خدای نکرده کسی تصور نکند او که اصالتا اهل تبریز است ترکی نمی‌داند!

در برنامه‌ای هم که مریلا زارعی میهمان برنامه "رضا رشیدپور" بود، مجری که فکر می‌کرد نکته‌ای نغز به ذهنش رسیده، از کلاس زبان رفتن زارعی گفت و از او خواست چند کلمه به انگلیسی حرف بزند تا مردم ببینند چقدر پیشرفت کرده است. زارعی پاسخ داد: "فکر نمی‌کنم اینجا جای این کارا باشه" و رشیدپور گفت: "شما به این کاراش کار نداشته باشین. ما تصمیم می‌گیریم اینجا جای چه کاریه. حالا چند کلمه انگلیسی حرف بزنین!" که خب، زارعی زیر بار نرفت و الی آخر.

یکی دیگر از "زردی"‌های این برنامه پربیننده "شب شیشه‌ای" شب گذشته با حضور علی دایی بود که مجری محترم به همان مواردی پرداخت که مهندس علی دایی ظاهرا از آنها گریزان است. برنامه با "مهندس مهندس" گفتن‌های مجری آغاز شد و رفته رفته به "علی جون" رسید. دقت کرده‌اید رشیدپور چقدر زود با مهیمانان برنامه خودمانی می‌شود؟ حالا می‌خواهد این میهمان رضا صادقی باشد و حمید گودرزی و بهرام رادان و حامد کمیلی یا شخصیتی مثل سردار سرلشگر رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران!

برگردیم به برنامه دیشب. پرسش‌های مجری از علی دایی از همان قهرمانی سایپا آغاز شد و داشت همینطور پیش می‌رفت که ناگهان مجری محترم بی‌مقدمه پرسید "راس می‌گن شما پنت هاوس دارین؟" منظور رشیدپور همان Penthouse بود که آن را به فتح "پ" می‌گفت؛ یعنی Panthouse. مجری عزیز یکی دو بار هم این واژه را تکرار کرد تا همه متوجه شوند منظورش پنت هاوس است پنت هاوس!

بعد هم نوبت رسید به اینکه علی دایی خانه دارد یا اجاره نشین است و پول‌هایش را چطور خرج می‌کند و اینکه برخی می‌گویند پولدارترین فوتبالیست ایرانی است و یکی به او گفته علی دایی تا به حال چند مدرسه در روستاهای اردبیل ساخته که دایی با صداقت گفت "من فقط یه مدرسه ساختم که به نظرم یکی از مدرسه های نمونه اردبیله." اوج کار هم جایی بود که مناسبت شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را به فوتبال پیوند زد تا فضای برنامه با این مناسبت همخوانی پیدا کند.

رشیدپور در یکی از برنامه‌های اخیر خیلی راحت می‌خواست به میهمان برنامه بقبولاند روانشناسی همان روانپزشکی است و وقتی پی به اشتباهش برد، با گفتن این جمله که "ما فنی‌ها با شما پزشکی‌ها همیشه مشکل داشتیم" (یا چیزی قریب به این مضمون) هم سر و ته قضیه را هم آورد و هم تاکید کرد که خودش مهندسی خوانده. او مبدع عبارت "کند و کاش" (تلفیقی از دو عبارت "کند و کاو" و "کاوش") در یکی از نخستین برنامه‌های "شب شیشه‌ای" است و سابقه خوانندگی هم در کارنامه دارد.

پرسش‌های نظرسنجی‌های برنامه هم چیزی در مایه‌های شاهکار است و نتایجی که از آن استخراج می‌شود، شاهکارتر. "شب شیشه‌ای" پربیننده بودن خود را مدیون میهمانانی است که بسیاری از آنها برای نخستین‌بار پا به جعبه جادو می‌گذارند. از رضا صادقی و بهرام رادان بگیرید تا ابراهیم حاتمی‌کیا و تهمینه میلانی و فیروز کریمی. دقت کرده‌اید در برنامه‌هایی که میهمان برنامه به اصطلاح "چهره" نیست، تعداد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حتی با التماس‌های مجری هم به 100 هزار نفر نمی‌رسد؟ مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه ...