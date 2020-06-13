اختلافات عمیق کشورهای عربی درباره لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی در مطلبی با اشاره به اختلاف دیدگاههای کشورهای عربی درباره لیبی آورده است: کشورهای عربی دیدگاه و تصور مشترکی از بحران لیبی و راه برون رفت از بحرانش ندارند.

این رسانه می نویسد: در حالی که برخی کشورهای مانند امارات، مصر و عربستان کاملا جانب خلیفه حفتر را گرفته اند وحمایت مالی و تسلیحاتی از وی برای تسلط بر این کشور به عمل آورند؛ اما در طرف دیگر برخی کشورهای عربی این رویکرد را دنبال نمی کنند.

القدس العربی آورده است: کشورهایی مانند الجزایر، تونس و مغرب از جانبداری از طرف خاصی خودداری می کنند و فقط با دولت وفاق لیبی به عنوان دولت مورد حمایت سازمان ملل برخورد می کنند و نگاه یکسانی به همه طرفها در لیبی دارند.

این رسانه در ادامه می نویسد: طی هفته های گذشته، برخی اطلاعات از فشار امارات و مصر به آمریکا برای مخالفت با رمطان لعمامره دپیلمات الجزایری به عنوان جانشین غسان سلامه که مارس گذشته استعفا کرده است، حکایت دارد.

القدس العربی گزارش داد: کشورهای عربی درباره طرح مصر در قبال بحران لیبی اختلافات عمیق دارند و در حالی است این طرح با استقبال امارات، عربستان، اردن، بحرین روبرو شده است اما این طرح از سوی الجزایر، تونس و مغرب با مخالفت یا عدم اقبال روبرو شده است به طوری که وزارت خارجه مغرب بر توافق صخیرات اصرار دارد و وزارت خارجه تونس هم بر موضعش در حمایت از ملت لیبی تاکید دارد و وزارت خارجه الجزایر هم اهتمام زیادی به طرح مصر نداشت و آنرا مورد مخالفت قرار داد.