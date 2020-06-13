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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۲۵

القدس العربی بررسی کرد؛

اختلافات عمیق کشورهای عربی درباره لیبی

اختلافات عمیق کشورهای عربی درباره لیبی

یک رسانه عرب زبان به اختلافات عمیق میان کشورهای عربی درباره بحران لیبی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی در مطلبی با اشاره به اختلاف دیدگاههای کشورهای عربی درباره لیبی آورده است: کشورهای عربی دیدگاه و تصور مشترکی از بحران لیبی و راه برون رفت از بحرانش ندارند.

این رسانه می نویسد: در حالی که برخی کشورهای مانند امارات، مصر و عربستان کاملا جانب خلیفه حفتر را گرفته اند وحمایت مالی و تسلیحاتی از وی برای تسلط بر این کشور به عمل آورند؛ اما در طرف دیگر برخی کشورهای عربی این رویکرد را دنبال نمی کنند.

القدس العربی آورده است: کشورهایی مانند الجزایر، تونس و مغرب از جانبداری از طرف خاصی خودداری می کنند و فقط با دولت وفاق لیبی به عنوان دولت مورد حمایت سازمان ملل برخورد می کنند و نگاه یکسانی به همه طرفها در لیبی دارند.

این رسانه در ادامه می نویسد: طی هفته های گذشته، برخی اطلاعات از فشار امارات و مصر به آمریکا برای مخالفت با رمطان لعمامره دپیلمات الجزایری به عنوان جانشین غسان سلامه که مارس گذشته استعفا کرده است، حکایت دارد.

القدس العربی گزارش داد: کشورهای عربی درباره طرح مصر در قبال بحران لیبی اختلافات عمیق دارند و در حالی است این طرح با استقبال امارات، عربستان، اردن، بحرین روبرو شده است اما این طرح از سوی الجزایر، تونس و مغرب با مخالفت یا عدم اقبال روبرو شده است به طوری که وزارت خارجه مغرب بر توافق صخیرات اصرار دارد و وزارت خارجه تونس هم بر موضعش در حمایت از ملت لیبی تاکید دارد و وزارت خارجه الجزایر هم اهتمام زیادی به طرح مصر نداشت و آنرا مورد مخالفت قرار داد.

کد مطلب 4948502

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