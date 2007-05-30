پرسپولیس با حمایت هوادارانش پتانسیل قهرمانی را دارد

فرشاد پیوس با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : پرسپولیس مهره های ارزشمندی دارد و در لیگ برتر توانمندی خود را نشان داده است. این تیم پتانسیل قهرمانی در جام حذفی را دارد و می تواند با دوندگی بیشتر و استفاده از فرصت ها با غلبه برسپاهان به دیدارنهایی این مسابقات راه یابد.

وی ادامه داد : سپاهان با صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا روزهای خوبی را پشت سر می گذارد. این تیم نیز همانند پرسپولیس پرمهره است و با حضوربوناچیچ هماهنگ تر ازقبل نشان می دهد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر این نکته که " پرسپولیسی ها نباید به هیچ عنوان تیم سپاهان را دستکم بگیرند" اذعان داشت: پرسپولیس باید در خط حمله پرتعداد به دروازه سپاهان هجوم بیاورد. در دیدارهای گذشته بازیکنان کناری حضوری کمرنگ در حملات داشته اند که همراهی آنها با بازیکنان تهاجمی می تواند درصد موفقیت تیم را بیشتر کند.

پیوس خاطرنشان ساخت : تاکتیک اصلی تیم فوتبال سپاهان در قالب بازی های فصل جاری استفاده از عمق دفاع حریفان است. تمرکز و تراکم هافبک های پرسپولیس در خط میانی می تواند ضریب اطمینان مدافعان را افزایش داده و فرصت استفاده از این تاکتیک را به مهاجمان سپاهان ندهد.

وی حضور پرتعداد تماشاگران را برگ برنده پرسپولیس در دیدار برابر سپاهان خواند و افزود : هواداران پرسپولیس می توانند همچون همیشه به یاری تیم شان آمده و با تشویق خود مایه دلگرمی بازیکنان شوند. من نیز به احتمال زیاد بازی روز جمعه را از ورزشگاه آزادی تماشا خواهم کرد.