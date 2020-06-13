هند در کرونا رکورد زد؛ بیش از ۱۱ هزار بیمار جدید طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیاتایمز، هند بالاترین میزان بیماران شناسایی شده مبتلا به ویروس کرونا را طی یک شبانه روز ثبت کرد.

در این ارتباط وزارت بهداشت هند اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته در این کشور ۱۱ هزار ۴۵۵ نفر بیمار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده‌اند.

بر این اساس آمار کل مبتلایان به کرونا در هند با افزایش بی سابقه حدود ۵ درصد طی یک روز به ۳۰۸ هزار و ۹۹۳ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۴۵ هزار نفر از آنان بیمارانی هستند که در حال حاضر درگیر این بیماری می‌باشند.

همچنین گفته شده که ۱۵۴ هزار نیز در هند موفق به بازیابی سلامتی خود از بیماری ناشی از ویروس کرونا شده‌اند.

آمار مرگ بر اثر کرونا نیز در هند در مجموع به رقم ۸ هزار و ۸۸۴ نفر رسیده است.

در حال حاضر پس از آمریکا، برزیل، روسیه و انگلیس، کشور هند چهارمین کانون شیوع کرونا در جهان به شمار می‌رود.