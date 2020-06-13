مشارکت مردم در مقابله با کرونا باید ادامه دار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع امروز (شنبه) در جلسه ستاد استانی مدیریت با کرونا با اشاره به برداشتن تدریجی محدودیت‌های ناشی از کرونا در هفته‌های گذشته، اظهار کرد: شهروندان باید بدانند برداشتن این محدودیت‌ها به معنای کنترل و مهار کرونا نیست و همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی رعایت شود.

وی با تأکید بر اینکه کارگروه رسانه و فضای مجازی باید همچنان مردم را نسبت به خطر انتقال ویروس کرونا آگاه کنند، افزود: باید راهبرد سازگاری با کرونا و ائتلاف ملی برای زندگی برای آحاد جامعه تبیین و آموزش‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه در طول سه ماه گذشته مردم مشارکت بسیار خوبی در زمینه مقابله با ویروس کرونا داشته‌اند، تأکید کرد: این مشارکت همچنان باید ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به گردشگر پذیر استان گیلان و با بیان اینکه میراث فرهنگی باید نظارت‌های لازم را بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی از سوی گردشگران داشته باشد، گفت: باید از تجربه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی استفاده شود زیرا هر هفته شاهد هستیم بخش دیگری از کسب و کارها فعالیت خود آغاز می‌کنند.

زارع به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی در مساجد و مصلاها اشاره و با بیان اینکه مردم باید در امکان پرخطر کمتر تردد کنند، افزود: متأسفانه در برخی مراکز همانند بانک‌ها، پلیس ۱۰+ و دفاتر پیشخوان دولت فاصله گذاری اجتماعی به خوبی رعایت نشده است که باید نظارت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره گیری از فضای مجازی در ایام تابستان هستیم، اظهار کرد: باید نواقص و مشکلات موجود در این بخش تا قبل از سال تحصیلی جدید شناسایی شده و برای رفع و تقویت آن تلاش و برنامه ریزی شود.

استاندار گیلان با اشاره به دغدغه دانشجویان برای برگزاری امتحانات، افزود: باید تدابیر لازم برای برگزاری امتحانات دانشجویان اتخاذ شده و به آنها اعلام شود.

وی به بازگشایی تالارهای پذیرایی با ۵۰ درصد ظرفیت اشاره و تصریح کرد: نمایشگاه‌های تخصصی با محدودیت دعوت از شرکت کنندگان و بازگشایی کتابخانه های عمومی با شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.