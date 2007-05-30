نحوه واگذاری زمین برای ساخت مسکن کارگری

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که با حضور وزاری کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی به منظور بررسی برنامه زمان بندی واگذاری زمین برگزار شد، قرار شد برنامه واگذاری زمین برای تامین مسکن کارگران به زودی اعلام ‌شود.



در این جلسه جهرمی وزیر کار و اموراجتماعی با تاکید بر عزم دولت برای تامین مسکن کارگران یادآور شد : با ساز و کاری که پیش بینی شده است ابتدا کارگران فاقد مسکن شناسایی خواهند شد و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و از طریق شوراهای مسکن استان ها ، برنامه زمان بندی واگذاری زمین دنبال می شود.

وی گفت : وزارت کار و اموراجتماعی تلاش می کند مسکن کارگران را دراطراف واحدهای بزرگ صنعتی و شهرک های صنعتی ایجاد کند.

جهرمی ، با اشاره به امضای تفاهم نامه میان وزارتخانه های مسکن و کار و اموراجتماعی اظهار امیدواری کرد در سال جاری کار واگذاری زمین و عملیات اجرایی مسکن آغاز شود.

همچنین سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی در این جلسه آمادگی وزارت مسکن را برای واگذاری زمین اعلام کرد.

در این جلسه مقرر شد : با حضور استانداران کلان شهرها و معاونین ذیربط وزارتخانه های کار و مسکن و شهرسازی و مدیران مربوطه برنامه زمان بندی تدوین و اجرایی شود.

خاطر نشان می شود : کارگران متاهل و سرپرست خانوار که از دولت زمین ، مسکن یا تسهیلات یارانه ای دریافت نکرده باشند و حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد نظر داشته باشد مشمول این طرح می باشد.

