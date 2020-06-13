لزوم کار فرهنگی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص امر به معروف و نهی از منکر باید بحث فرهنگی، ارشادی و ایجابی مد نظر قرار گیرد تا مورد پذیرش مردم باشد.

وی ادامه داد: مردم در شرایط کرونا با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و روانی به دلیل کرونا مواجه اند و این تبعات زیادی نظیر بیکاری و بیماری و قرنطینه و … به دنبال دارد.

وی افزود: برخی مسائل و مشکلات اقتصادی و تورم و بیکاری جوانان ملموس است و ۱۴ هزار جوان به غیر از افرادی که به دلیل کرونا بیکار شده اند، بیکار در استان وجود دارد و مردم بیش از این گنجایش مشکلات را ندارند.

وی اضافه کرد: همه این مسائل و فشارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی بر مردم است و نیازمند کار فرهنگی هستیم.

سلیمانی دشتکی گفت: برخی مسایل و مشکلات استان از جمله در بحث گرانی در نشستی بررسی شده تا در شورای تامین تصمیمات مهم در خصوص آن اتخاذ شود.

وی افزود: مشکلاتی در استان در زمینه حمل و نقل و توزیع میوه و تره بار وجود دارد که دو سال است که در میدان میوه و تره بار پیگیری موضوع هستیم و زمین آن مشخص شده است.

مقابله جدی با گران فروشی در ایلام

استاندار ایلام گفت: در ارتباط با گران فروشی سه مرحله در نظر داریم که در مرحله اول به امور صنفی با توجه به همراهی اصناف و اتحادیه ها واگذار شده که تا پایان خرداد ماه با حضور بازرسان صمت نظارت بر بازار حاکم شود.

وی افزود: در فاز دوم با حضور تعزیرات و بسیج اصناف برای پیگیری و پیشگیری و برخورد با صنوف گران فروش و متخلف به مدت یک ماه در بازار نظارت می کنند.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: پیگیری بعدی از طریق حضور مقتدرانه دستگاه قضا و برخورد قاطع با افراد خاطی در امر گرانفروشی انجام می شود.

وی اظهار داشت: اگر تفاوت حمل و نقل است با توجه به بررسی هایی که با استانهای همجوار داشته ایم حمل و نقل زیاد متاثر نیست چون این عامل بیشتر در استانهای دور افتاده ای همچون سیستان و بلوچستان باید نمود پیدا کند.

وی با انتقاد از بولد کردن ضعف ها گفت: کارهای بزرگی در استان انجام شده و باید به صورت عملکرد بیان شود.

استاندار ایلام گفت: اگر مشکلات به صورت مکرر بیان شوندبه صورت عادی تلقی شده و تنها مشکلات دیده شود و عملکرد فراموش می شود و موجب دلسردی مجموعه می شود.

وی دستاوردهای مثبت دولت را عملکرد نظام خواند و افزود: در شرایط امروز کشور در کنار بیان مسائل و مشکلات مردم بایست اقدامات ارزنده را نیز بیان کرد تا مردم امیدوار شوند.

سلیمانی دشتکی در ادامه از وحدت و همدلی مثال زدنی در استان گفت و اظهار کرد: امروز سخنان امام جمعه ایلام فصل الخطاب است و هرچه ایشان بیان کند به عنوان نماینده مقام معظم رهبری ما قبول داریم و به آن عمل می کنیم.