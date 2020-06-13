اتمام حجت فرماندار صومعه سرا با شهرداری ها برای پرداخت نیم درصد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال سید محمدی امروز (شنبه) در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی صومعه سرا در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: مهم‌ترین عنصر فرهنگی در جامعه کتاب است.

وی با بیان اینکه هر چقدر در ارتباط با کتاب و کتابخوانی صحبت کنیم کم است، بیان کرد: باید کتاب بخشی از زندگی روزمره مردم و آحاد جامعه باشد و با توجه به کتاب و کتابخوانی بتوانیم تصمیمات درست آینده و زندگی داشته باشیم.

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه فضای مجازی فرصتی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، افزود: امیدواریم با انجام فعالیت‌های مختلف در حوزه کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، جامعه‌ای پویا و فعال داشته باشیم.

سید محمدی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت شهرستان در سال ۹۸ با توجه به آمارها از نظر پشتیبانی و اجرایی در برخی از موارد در حوزه کتاب و کتابخوانی مطلوب نیست.

وی همچنین تاکید کرد: برای بالا بردن رشد فرهنگی نیازمند تعامل، تلاش و فعالیت دست اندرکاران حوزه فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی برای رسیدن به جایگاه واقعی است.

سید محمدی به اجرای مصوبات جلسات قبلی و سپس برگزاری جلسه اشاره کرد و افزود: باید در این جلسات که بر اساس محور فعالیت‌های مردم و جامعه و افکار عمومی است توجه متولیان این امر مهم بیشتر که در خروجی این جلسات تأثیر گذار باشد.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات جلسه با جدیت لازم پیگیری شود، گفت: شهرداری‌ها تا جلسه بعدی انجمن کتابخانه ها فرصت دارند سهم نیم درصد خود را به کتابخانه ها پرداخت کنند.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه ضروری است در راستای شناسایی خیرین در حوزه کتاب و کتابخوانی گام برداریم، بیان کرد: می‌توانیم از مساعدت و کمک و همکاری خیران در راستای تکمیل و اتمام پروژه ساخت کتابخانه تنیان استفاده کنیم.