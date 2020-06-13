سرقت میلیاردی از کارگاه طلاسازی توسط کارگر تبهکار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۰۰ بیست و دوم خرداد سرپرست کارگاه طلاسازی واقع در محدوده بازار به کلانتری ۱۱۳ بازار مراجعه و اظهار داشت، مدتی است از کارگاه طلاسازی اش مقداری طلا سرقت می‌شود و اخیراً نیز متوجه سرقت طلاها از کارگاهش شده است و هیچگونه سرنخی از سارق یا سارقان ندارد.

سرکلانتر هفتم تهران افزود: با ثبت اظهارات شاکی مأموران کلانتری بازار ضمن انجام تحقیقات لازم، محل سرقت را مورد بازرسی و بازبینی قرار دادند و مشخص شد هیچگونه آثار جبری و تخریب مبنی بر ورود سارق یا سارقان به کارگاه مال باخته وجود ندارد؛ بر همین اساس فرضیه داخلی بودن سرقت قوت گرفت و در این خصوص بررسی‌های لازم انجام و پس از انعکاس موضوع به مرجع قضائی دستور تحقیقات از کارگران شاغل در کارگاه اخذ و تحقیقات لازم از آنها شروع شد.

وی بیان داشت: در تحقیقات پلیسی، یکی از کارگران به نام وحید اظهارات ضد و نقیضی ارائه و دچار دستپاچگی بود که ظن مأموران به نامبرده بیشتر شد، در ادامه تحقیقات پلیسی، کارگر طلاسازی لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: مدت ۲۵ روز است که کش رو زنی طلا را از کارگاه انجام می‌دهد و طلاجات مسروقه را به منزلم واقع در جوادیه انتقال داده ام. و کلیه طلاها در محل سکونتم موجود می‌باشد.

این مقام انتظامی در ادامه به شناسایی مخفیگاه کارگر کارگاه طلاسازی اشاره کرد و گفت: با دستور قضائی مخفیگاه متهم بازرسی و مأموران اعزامی موفق شدند ۱۳۴ گرم و ۵۸۰ سوت طلا به ارزش یک میلیارد ریال کشف کنند.

وی با بیان اینکه متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیسی در اختیار مرجع قضائی برای سیر مراحل قانونی قرار گرفت، از کارفرمایان و سرپرست کارگاه‌ها خواست: برای جلوگیری از وقوع بزه نسبت به استخدام کارگران هوشیار تر باشند.