اهدای کتاب از سوی نهاد کتابخانه ها به بخش نابینایان کتابخانه حسینیه ارشاد / کتابخانه حسینیه ارشاد بزرگتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملک احمدی با استقبال از طرح گسترش فضای کتابخانه حسینیه ارشاد به هشت هزار متر مربع، در خصوص همکاری های فیمابین با مهرناز خراسانچی رئیس این کتابخانه تبادل نظر کرد و توافق نامه ای را به امضا رساندند.

بر اساس این توافق نامه، نهاد کتابخانه های عمومی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به نابینایان در این کتابخانه، متعهد شد سهمیه ای از کتاب های خریداری شده را به کتابخانه حسینیه ارشاد اختصاص دهد.

همچنین بررسی راهکارهای همکاری های گسترده تر، تعامل و همفکری برای پیشبرد اهداف مرتبط با توسعه کتابخوانی، برگزاری میزگردهای مشترک برای آسیب شناسی مسائل و مشکلات کتابخوانی از دیگر توافق های انجام شده بین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه حسینیه ارشاد بود.

گفتنی است کتابخانه حسینیه ارشاد دارای نه بخش است و در حال حاضر بیش از 31 هزار نفر عضو دارد و یکی از ویژگی های آن وجود بخش نابینایان است. در این بخش کتاب ها در دو قسمت گویا و بریل خدمات کتابخانه ای را به نابینایان عضو ارائه می دهد و عضویت نابینایان سراسر کشور نیز در آن رایگان است.

قرار است به زودی طرح احداث کتابخانه جدید الاحداث حسینیه ارشاد آغار شود که در صورت اجرای این طرح، فضای کتابخانه به بیش از هشت هزار متر مربع افزایش می یابد.