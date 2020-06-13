اعتبار پروژه انتقال آب بن- بروجن اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به راه‌آهن مبارکه، سفیددشت، شهرکرد، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور شهرکرد- بروجن به لردگان و حدود ۲۲ میلیارد تومان برای تکمیل محور مواصلاتی شهرکرد- ناغان به بازفت اختصاص یافت.

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص پیگیری برای اعتبارات اجرای پروژه آبرسانی بن- بروجن، گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه در مدت زمان تعیین شده اختصاص پیدا می‌کند و عملیات اجرایی این پروژه طبق برنامه زمانبندی شده از سر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تعداد مراحل احداث دوهزار واحد مسکونی ویژه محرومان در چهارمحال و بختیاری مازاد بر دو هزار و ۴۴۰ واحد مصوب در صورت اعلام نظر بنیاد مسکن آغاز می‌شود.

عباسی با اشاره به اختصاص اعتبار موردنیاز برای تجهیز بیمارستان‌های چهارمحال و بختیاری توسط سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: برای تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری نیز اعتباری در نظر گرفته شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان در خصوص تأمین اعتبار طرح‌های جهش تولید در استان، تأکید کرد: مقرر شد در جلسه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولویت‌های استان مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس این اولویت‌ها اعتبار مورد نیاز به طرح‌های مصوب جهش تولید اختصاص پیدا کند.