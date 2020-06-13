بازار کار در استان تهران به دقت در حال رصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر شنبه در نشست معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با ارائه گزارشی سقف تعهد اشتغال استان‌ها را ۹۳۹ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: عمده این تعهدات در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی؛ گردشگری و خدمات و بازرگانی محقق می‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین راهبرد تحقق اشتغال ذکر شده تقویت منابع مالی، برخورداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تثبیت اشتغال موجود و تقویت ارزش افزوده بخش کشاورزی می‌باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین عنوان داشت: الزامات تحقق تعهد اشتغال در استان‌ها، کاهش زمان اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا، تبعیت نظام بانکی از اسناد توسعه استان، ارائه بسته‌های حمایتی ویژه برای فعال سازی واحدهای راکد، ارائه جدول توزیع استانی تسهیلات طرح رونق تولید توسط بانک مرکزی و همسویی تمام نهادهای ذی مدخل در توسعه استان است.

عسگری گفت: پیگیری واریزی مرحله پنجم تسهیلات اشتعال پایدار روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی، پیگیری یارانه‌های شهرک‌های گلخانه‌ای و ارائه بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه گذار از مهم‌ترین الزامات این نشست است.

وی همچنین با اشاره به گزارشی در مورد شاخص‌های نیروی کار و نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در سال ۹۸ و مقایسه ان با سال ۹۷ بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد ولی کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در این مدت نشان از تحقق سیاست‌های حمایتی دولت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران سپس گفت: دلایل افزایش و کاهش این شاخص‌ها مأموریت جدید استان‌ها است که در دستورکار معاونین اقتصادی استانداری‌ها قرار دارد و در همین راستا وضعیت بازار کار استان به طور دقیق رصد خواهد شد.