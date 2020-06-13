رعایت فاصله اجتماعی در سطح پایتخت به طور فزاینده کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر تعداد افرادی که در بخش‌های عادی با تشخیص کرونا مراجعه کرده‌اند بالغ بر ۱۹۳ بیمار و در بخش‌های ویژه نیز ۵۸ بیمار بستری شده‌اند و تعداد ۱۹۵ نیز از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

زالی افزود: با توجه به اینکه اگر جمع مراجعین به بخش‌های درمانی و بهداشتی را در نظر بگیریم تعداد کسانی که نیاز به بستری داشتند ۱۲ درصد بوده که این آمار ممکن است به دلیل تعطیلات باشد چرا که در روزهای تعطیل مراجعین کمتر می‌شوند و فردا مشخص خواهد شد که این آمار به چه علت بوده است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به اینکه در روزهای اخیر به طور فزاینده فاصله اجتماعی دچار اختلالاتی در سطح شهر شده است گفت: به طور کاملاً مشخص در فضاهای عمومی و در فضاهای کسب و کار عدم رعایت پروتکل‌ها مشاهده می‌شود.

وی عنوان داشت: بر اساس عدم رعایت‌های الزامات بهداشتی تصمیم بر برگزاری نشستی مبنی بر اینکه تیم‌های نظارتی از نو شکل بگیرند و کار خود را آغاز کنند گرفته شد که البته به دلیل گستردگی شهر ممکن است پوشش لازم صورت نگیرد لذا از همه مردم می‌خواهیم دقت لازم را داشته باشند.