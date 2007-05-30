بهای اورانیوم در سه سال گذشته شش برابر شده است /250 نیروگاه در حال ساخت در دنیا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی " دیلی رکنینگ "، قیمت اورانیوم از 20 دلار در هر پوند (40 دلار به ازای یک کیلوگرم ) در ژانویه 2005 به 250 دلار در هر کیلوگرم ، در هفته اخیر رسید .

دلیل این افزایش ناگهانی قیمت اورانیوم، تمایل روزافزون کشورهای جهان به صنعت هسته ای است. به دلیل گرم شدن زمین و آلودگی هوا و امنیت انرژی ، تمام کشورهای دنیا با شدت تمام به سمت انرژی هسته ای و افزایش ظرفیت هسته ای خود درحال حرکت هستند .

تا چند سال پیش انرژی هسته ای به دلیل خطر زباله های هسته ای در دنیا به عنوان یک صنعت بد و زیان آور معرفی می شد، در حالی که اکنون به عنوان یک صنعت مفید و انرژی پاک برای حل مشکل گرمای زمین به شمار می رود .

گزارشی از هیرالد تریبیون حاکی از آن است که تعداد کل راکتورهای هسته ای فعال در دنیا حدود 442 راکتور است و حداقل 250 راکتور هسته ای جدید در دنیا در حال ساخت است. در حال حاضر در هند 8 نیروگاه هسته ای و در روسیه 3 نیروگاه هسته ای در حال ساخت هستند.

در انگلیس نیروگاههای هسته ای قدیمی باید نوسازی شوند تا صنعت هسته ای بتواند 20 درصد برق مورد نیاز این کشور را تامین کند. تونی بلر هفته گذشته در مقاله ای در روزنامه تایمز نوشت : ما باید نقشی را که انرژی هسته ای می تواند به عنوان یک منبع بدون آلودگی کربنی ایفا کند مد نظر داشته باشیم و افزود که انرژی هسته ای یک پنجم نیاز برق کشور ما را تشکیل می دهد . بیشتر نیروگاههای هسته ای ما باید در عرض 15 سال آینده به دلیل فرسودگی تعطیل شوند . انرژی هسته ای می تواند به عنوان یک پشتوانه قوی برای تامین نیروی مورد نیاز ما باشد ، بدون اینکه اتکای خود را به سوختهای فسیلی کم کنیم .

به نوشته هفته نامه " مانی ویک " انرژی هسته ای برای انگلیس بسیار مهم است، اما بخش کوچکی از نیاز انرژی این کشور را تامین می کند. در حالی که در سایر کشورهای اروپا انرژی هسته ای از منابع اصلی تامین انرژی است. فرانسه با داشتن 59 نیروگاه هسته ای بیش از 80 درصد نیاز برق خود را از طریق انرژی هسته ای تامین می کند. در بلژیک این رقم به 56 درصد و در سوئد به بیش از 50 درصد می رسد .

اما روی دیگر سکه این است که ذخایر اورانیوم و کیک زرد که به عنوان ماده اولیه سوخت هسته ای استفاده می شود ، در سالهای اخیر در حال کاهش است . در سال 1996شصت درصد اورانیوم مورد نیاز از ذخایر موجود تامین می شد. اما در حال حاضر برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید و رو به افزایش ، دنیا در تلاش برای یافتن منابع بیشتر است . یکی از بزرگترین پروژه ها در این مورد پروژه "دریاچه سیگار" در کاناداست . طبق برآوردها ، کانادا 8 میلیون کیلوگرم در سال اورانیوم تولید می کند که در حدود 17درصد تولید جهانی است.