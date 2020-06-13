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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۱۶

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان از ۲۴ هزار نفر گذشت

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان از ۲۴ هزار نفر گذشت

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به ۲۴ هزار و ۱۲ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، وزارت بهداشت افغانستان امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شناسایی ۵۵۶ مورد مثبت جدید کرونا، شمار بیماران کووید ۱۹ در این کشور به ۲۴ هزار و ۱۰۲ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان، ۵ مرگ جدید هم در نتیجه این بیماری در شبانه روز گذشته روی داده است که مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلا به این بیماری را به ۴۵۱  نفر رسانده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت افغانستان در این خصوص آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷۳ فرد مبتلا به کرونا بهبود یافته و شمار بهبود یافتگان نیز در مجموع به ۴ هزار و ۲۰۱ نفر رسیده است.

بر این اساس، شهرها و ولایت های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، بامیان، بغلان و میدان وردک بیشترین تعداد افراد مبتلا به کرونا را در افغانستان دارند.

کد مطلب 4948631

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