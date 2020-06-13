سید محسن طباطبائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات رونق تولید به کشاورزان دامغانی پرداخت شد، ابراز داشت: این مبلغ در قالب تسهیلات رونق تولید طی سه‌ماهه نخست سال جاری به ۱۰ نفر از کشاورزان پرداخت‌شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور به کشاورزان دامغان پرداخت شد.



اجرای ۱۲ کیلومتر شبکه انتقال آب

رئیس جهاد کشاورزی دامغان با اشاره به اعتبار مصوب ۱۴۴ میلیون تومانی این شهرستان، اظهار داشت: از این میزان اعتبار تاکنون هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جذب شد.

طباطبائیان در ادامه تصریح کرد: در بحث پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به کشاورزان و بهره‌برداران واجد شرایط این بخش پرداخت شد.

وی اضافه کرد: طی سه‌ماهه نخست سال جاری ۱۲ کیلومتر شبکه انتقال آب به صورت کانال‌های بتنی برای اراضی پایین دست سد دامغان بااعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اجرا شد.



وجود ۱۷ هزار هکتار باغ پسته در دامغان

رئیس جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه در این شهرستان ۱۹ هزار هکتار باغ وجود دارد، ابراز داشت: از این میزان ۱۷ هزار هکتار باغ پسته و مابقی را باغات کشاورزی در زمینه محصولات گرمسیری و جالیزی تشکیل می‌دهد.

طباطبائیان در ادامه تصریح کرد: دامغان دارای دو مجوز نهالستان تولید پسته است که طی سال جاری به ۱۰ نفر از افراد واجد شرایط یارانه نهال به میزان ۸۲ میلیون تومان و برای ۸۵ هکتار از باغات میوه و گیاهان دارویی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۱ لغایت ۲۷ خرداد به نام هفته جهاد کشاورزی نام‌گذاری شده است.