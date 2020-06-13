مذاکرات درباره سد النهضه با شکست روبرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محمد السباعی سخنگوی وزارت امور آبی مصر عصر امروز شنبه اعلام کرد که به هرگونه پیشرفتی در مذاکرات جاری درباره سدالنهضه خوش بین نیست.

وی افزود: مذاکرات درباره سد النهضه شکست خورده است و این به سبب لجاجت اتیوپی است که در نشست کنونی میان وزیران امور آبی مصر، سودان و اتیوپی هویدا شده است. ما در جریان مذاکرات نرمش زیادی به خرج دادیم اما اتیوپی بر مواضعش که از حیث فنی و حقوقی مشکل ساز است، اصرار دارد.

سخنگوی وزارت امور آبی مصر بیان کرد: به نظر می رسد که اتیوپی فاقد اراده سیاسی برای دست یابی به توافقی عادلانه درباره سدالنهضه است. اتیوپی خواهان بهره برداری از منابع آبی فرامرزی بدون اینکه هیج قاعده ای را بپذیرد، است.

وی تاکید کرد: اتیوپی خواهان بهره برداری از آبهای نیل آبی به شکل یکجانبه و بهره بردازی از سد النهضه مطابق دیدگاه خودش است.

گفتنی است که تنش میان قاهره و آدیس آبابا بر سر آب، بالا گرفته است و مقامات ارشد نظامی اتیوپی تهدید کردند که اگر قاهره سد النهضه را بمباران کند، این کشور پاسخ این حمله را خواهد داد و دشمن را درهم خواهد شکست.