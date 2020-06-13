۵۳۹۳ شغل برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد اشتغالزایی از محل تسهیلات پرداختی به مددجویان در سال جاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد مشاغل پیش‌بینی‌شده هدایت شغلی ۲۵۰۰ مورد است، گفت: تعداد طرح‌های راهبر شغلی پیش‌بینی‌شده ۲۵۰۰ مورد و تعداد کاریابی پیش‌بینی‌شده در سال جاری نیز ۳۹۳ مورد است.

مبشری افزود: رویکرد اساسی برای رفع فقر و محرومیت، توانمندسازی مددجویان مبتنی بر اشتغال پایدار است.

وی تصریح کرد: مددجویان از کلاسهای آموزش فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شده تا پس از آموزش مهارت‌های لازم وارد بازار کار شوند و در سال گذشته نیز ۳۲۲۹ شغل برای مددجویان و افراد نیازمند ایجاد شد.

مبشری افزود: اعتبار هزینه شده در این حوزه اعم از اجرای طرح‌های اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، طرح‌های راهبری شغلی و طرح‌های اشتغال روستایی ۱۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان داشت: کمیته امداد همواره در راستای خود کفایی مددجویان با ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان و ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به آنان، تلاش می‌کند.