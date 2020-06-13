۵ میلیون دلار کالا در چهارمحال و بختیاری صادر شد

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنج میلیون دلار کالا از ابتدای سالجاری در چهارمحال و بختیاری صادر شد، اظهار کرد: این میزان صادرات در حالی انجام شد که شیوع کرونا موجب کاهش صادرات در نقاط مختلف دنیا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای افزایش صادرات در این استان در سالجاری اندیشیده شده است.

وی تاکید کرد: افزایش صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید و صنعت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کاشی و سرامیک، موکت، لوازم خانگی، محصولات فلزی و پلاستیکی، خوراک آبزیان، محصولات کشاورزی و ادوات کشاورزی مهمترین محصولات صادراتی چهارمحال و بختیاری را تشکیل می‌دهند.