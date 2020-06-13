به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی‌شهرستانی اظهار کرد: با اعلام گزارش‌هایی در خصوص سرقت شمش‌های آلومینیوم در یک شرکت صنعتی در اطراف اراک، موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و آغاز تحقیقات تخصصی پلیس، سرانجام سرنخ‌هایی از برنامه ریزی افرادی در داخل شرکت در این سرقت‌ها به‌دست آمد و مشخص شد که ۶ نفر از کارگران این شرکت صنعتی در سرقت شمش‌های آلومینیوم این شرکت نقش دارند.

مفخمی‌شهرستانی بیان کرد: با تکمیل و تجمیع اطلاعات و پس از جمع‌آوری ادله و مستندات کافی، سارقان شناسایی و با دستور مرجع قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اعتراف این سارقان به ۲۴ فقره سرقت از شمش‌های آلومینیوم شرکت صنعتی مذکور به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال در مراحل بازجویی‌های تخصصی پلیس بیان کرد: با ادامه یافتن تحقیقات پلیس، هم‌دست سارقان دستگیر شده نیز که در امر خرید اموال سرقتی با آن‌ها همکاری داشت، شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر شد.

این مقام انتظامی در استان مرکزی با تأکید بر عزم قاطع پلیس در مبارزه مستمر و فراگیر با سارقان به‌منظور ارتقای روزافزون امنیت اجتماعی شهروندان، افزود: متهمان دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.