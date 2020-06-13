نخستین شهرک صنایع دستی کشور در گلستان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس، عصر شنبه در حاشیه جلسه با هنرمندان صنایع دستی استان، در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: برای پیگیری مشکلات هنرمندان صنایع دستی، نباید به یک روز یا یک هفته اکتفا کرد بلکه باید گروهی از هنرمندان به شکل منظم با یکدیگر جلسه گذاشته و مشکلات را پیگیری کنند.

وی ۳۰ هزار هنرمند صنایع دستی در استان را ظرفیت خوبی برای جهش تولید در استان برشمرد و افزود: با وجود اقوام مختلف که تنوع محصولات صنایع دستی را در پی داشته، گلستان به درستی نگارستان ایران لقب گرفته است.

حق شناس ادامه داد: میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی می توانند به کمک هم کمیسیون صنایع دستی را در گلستان ایجاد کنند تا بتوانیم شرایط صادرات محصولات هنرمندان را فراهم کنیم.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: می توان نخستین شهرک صنایع دستی کشور را در گلستان ایجاد کرد که می تواند به اشتغال زایی بیشتر منتهی شود.

وی همچنین بر پیگیری مشکلات بیمه ای و پرداخت تسهیلات به هنرمندان و راه اندازی بازارچه های دائمی در سطح استان تأکید کرد.