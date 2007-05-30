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۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

داستانهای آرتور میلر در یک کتاب منتشر شد

تمام داستان های آرتور میلر از سوی انتشارات " پرزنس " در قالب یک کتاب 164 صفحه ای منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت انتشارات پرزنس ، آرتور میلر موضوع داستان ها و نمایشنامه هایش را از حقایق جامعه می گرفت. او در یک مصاحبه گفته بود: من در تمام نماینشامه ها و کتابهایم کوشش می کنم شرایط اسفناک را از زندگی واقعی برگرفته و با طرح سوال های حقیقی درست یا غلط ، آنها را در داستان های خود بگنجانم.

در این مجموعه داستان های " اجرا " ، " دست خط پاک " و " سگ آبی " گنجانده شده است و از طریق این داستان ها می توان به دنیای درونی و عاطفی میلر پی برد.

میلر با نوشتن نمایشنامه " مرگ دستفروش " که برنده جایزه پولیترز شد، شهرت جهانی کسب کرد. این نمایشنامه در ایران نیز بارها اجرا شده است.

کد مطلب 494866

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