روزانه ۶۰۰ تست تشخیص کووید ۱۹ در آذربایجان غربی انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده عصر شنبه در چهل و سومین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا درباره وضعیت استان در شیوع بیماری کرونا افزود: پس از بازگشایی های انجام گرفته و کاهش میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بر اساس تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ تقریباً به قسمت متوسط پیک در استان رسیده‌ایم.

وی درباره تعداد تست‌های انجام گرفته افزود: به منظور تشخیص مبتلایان به کرونا به طور میانگین روزانه ۶۰۰ تست در استان انجام می‌گیرد، این در حالی است که در روزهای نخست بیماری تنها ۵۰ تا ۶۰ تست انجام می‌گرفت اما با افزایش تعداد آزمایشگاه‌ها و تجهیز آنها توانستیم این عدد را به ۶۰۰ تست در روز برسانیم.

چهار دستگاه سی تی اسکن به بیمارستان‌های آذربایجان غربی افزوده می‌شود

آقازاده در خصوص وضعیت تجهیزات حوزه درمان بیان کرد: تجهیزات درمانی استان در شرایط فعلی پاسخگو است. همچنین در روزهای گذشته با بازدید جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از برخی شهرهای استان، چهاردستگاه سی تی اسکن به منظور تجهیز بیمارستان‌ها تدارک دیده شد که به زودی به بیمارستان‌های استان افزوده می‌شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره گروه‌های سنی مبتلا به کووید ۱۹ افزود: در آذربایجان غربی گروه‌های سنی زیر ۱۴ سال حدود ۳.۸ درصد، گروه‌های سنی ۱۵ تا ۵۴ سال حدود ۶۹.۷ درصد و گروه‌های سنی ۵۵ سال و بالاتر حدود ۲۶.۶ درصد به بیماری کویید ۱۹ مبتلا شده‌اند.

آقازاده با بیان اینکه، ۸۰ درصد مبتلایان کووید ۱۹ در استان ساکن شهر و ۲۰ درصد مبتلایان ساکن روستا هستند گفت: با عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی شیوع این بیماری در بیشتر شهرهای استان افزایش یافته است در این میان فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی شفاف توسط رسانه‌ها نقش مؤثر در پیشگیری از شیوع این ویروس و مهار آن دارد.

کاهش سن مبتلایان به ویروس کرونا در آذربایجان غربی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: با کاهش سن مبتلایان به بیماری به افراد کمتر از ۵۰ سال در بیشتر شهرهای استان انتظار می‌رود با افزایش سیر صعودی بیماران مبتلا شمار بیماران سرپایی و بستری افزایش یابد.

آقازاده با بیان اینکه با کاهش محدودیت‌ها و از سرگرفتن شرایط استغال بیشتر مشاغل این بیماری وارد مرحله جدیدی شده است که نشان دهنده آغاز موج دوم بیماری کرونا است یادآور شد: با از سر گرفتن بیشتر مشاغل مردم به هیچ عنوان نباید احساس کنند که بیماری کرونا در جامعه وجود ندارد بلکه باید با رعایت دستور العمل های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کاهش سیر بیماری به جامعه و مسئولان کمک کنند.