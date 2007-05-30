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۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

داستانهای هاراکی موراکامی نقد می شود

مجموعه داستان " شیرینی عسلی " نوشته هاراکی موراکامی نویسنده ژاپنی فردا در رادیو فرهنگ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاراکی موراکامی یکی از نامدارترین نویسندگان معاصر کشور ژاپن است که در مجموعه " شیرینی عسلی " نگاهی فانتزی گونه به زندگی انسان های معاصر دارد. تبحر این نویسنده تلفیق افسانه های ژاپنی با مسائل امروز است.

جواد عاطفه - نویسنده و منتقد - در برنامه این هفته " یک عصر، یک داستان " به تشریح ویژگی های این کتاب به خصوص داستان " شیرینی عسلی " می پردازد.

" یک عصر یک داستان " روز پنج شنبه دهم خرداد از ساعت 15 تا 30/15 به سردبیری و نویسندگی رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب  و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری  از رادیو فرهنگ پخش می شود.

کد مطلب 494867

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