داستانهای هاراکی موراکامی نقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاراکی موراکامی یکی از نامدارترین نویسندگان معاصر کشور ژاپن است که در مجموعه " شیرینی عسلی " نگاهی فانتزی گونه به زندگی انسان های معاصر دارد. تبحر این نویسنده تلفیق افسانه های ژاپنی با مسائل امروز است.

جواد عاطفه - نویسنده و منتقد - در برنامه این هفته " یک عصر، یک داستان " به تشریح ویژگی های این کتاب به خصوص داستان " شیرینی عسلی " می پردازد.

" یک عصر یک داستان " روز پنج شنبه دهم خرداد از ساعت 15 تا 30/15 به سردبیری و نویسندگی رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری از رادیو فرهنگ پخش می شود.