زمان آن فرا رسیده است که نسخه اسلو را برای همیشه بپیچیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده است که نسخه اسلو را برای همیشه درهم بپیچیم.

وی افزود: اولویت های راهبردی نزد حماس شامل احیای وحدت ملت فلسطین بر اساس درست، درپیش گرفتن طرح مقاومت فراگیر، تقویت هماهنگی و مشورت با کشورهای عربی و اسلامی و همگرایی با همه افرادی که با معامله قرن مخالف هستند، است.

هنیه خواستار کمیته ای متشکل از علما برای مقابله با فتنه طایفه ای و نژادی و متحد کردن امت اسلامی پشت موضوع فلسطین و بیت المقدس شد.

وی مقامت را عامل وحدت امت اسلامی و هویت آن دانست.