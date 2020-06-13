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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۰۰

با ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۴۴۷ مبتلا؛

شمار تلفات کرونا در آمریکا از ۱۱۷ هزار نفر فراتر رفت

شمار تلفات کرونا در آمریکا از ۱۱۷ هزار نفر فراتر رفت

آخرین آمارها نشان می دهد که مبتلایان به کرونا در آمریکا به ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۴۴۷ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، درباره آمریکا نوشت که شمار قربانیان ویروس کرونا (کووید ۱۹) در آمریکا با افزایش قابل توجهی در شبانه روز گذشته از مرز ۱۱۷ هزار نفر هم فراتر رفته است.

وبگاه وُرلد میترز در این خصوص اعلام کرد: آخرین شمار مبتلایان به این ویروس ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۴۴۷ نفر و تعداد قربانیان نیز به ۱۱۷ هزا و ۴۱ تَن افزایش یافته است.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر در تلاش برای کوچک شمردن آمار تلفات کرونا در گام اول ادعا کرده بود که ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر و سپس مدعی شده بود که نهایتاً ۱۰۰ هزار نفر بر اثر کووید -۱۹ در این کشور جان خود را از دست خواهند داد.

کد مطلب 4948691

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