به گزارش خبرگزاری مهر، توشیبا ضمن اعلام این خبر اعلام کرد، با این اقدام قصد دارد 20 درصد از بازار رایانه های قابل حمل ژاپن، اروپا و آمریکا را به خود اختصاص دهد.

این اقدام می تواند باعث نگرانی اینتل، مهمترین رقیب "ای ام دی" شود. نوت بوک های با چیپ "ای ام دی" تا پایان تابستان عرضه می شوند.

به گفته مقامات توشیبا، استفاده از چیپ "ای ام دی" باعث کاهش 82 دلاری هزینه های نوت بوک شده که این مسئله به معنی کاهش قیمت کلی عرضه محصول و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر است.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، توشیبا تا پایان سال 2001 از چیپ های "ای ام دی" استفاده می کرد، اما از این تاریخ چیپ های اینتل را وارد خط تولید رایانه های قابل حمل خود کرد.

پس از این تصمیم، "ای ام دی" اینتل را به استفاده از متدهای رقابت ناسالم متهم و از این شرکت به دادگاه فدرال "دل آور" شکایت کرد. این دادگاه از شرکت های دل، سونی، توشیبا، گیت وی و هیتاچی در خصوص صحت این اتهام توضیح خواست و دراین حال اینتل این اتهام را رد کرد.