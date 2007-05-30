  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

/ فناوری اطلاعات /

پیروزی چیپ‌های "ای ام دی" بر ریزپردازشگرهای اینتل

پیروزی چیپ‌های "ای ام دی" بر ریزپردازشگرهای اینتل

توشیبا اعلام کرده است که از این پس به جای استفاده از چیپ های اینتل، در نوت بوک های خود از ریزپردازشگرهای "ای ام دی" استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توشیبا ضمن اعلام این خبر اعلام کرد، با این اقدام قصد دارد 20 درصد از بازار رایانه های قابل حمل ژاپن، اروپا و آمریکا را به خود اختصاص دهد.

این اقدام می تواند باعث نگرانی اینتل، مهمترین رقیب "ای ام دی" شود. نوت بوک های با چیپ "ای ام دی" تا پایان تابستان عرضه می شوند.

به گفته مقامات توشیبا، استفاده از چیپ "ای ام دی" باعث کاهش 82 دلاری هزینه های نوت بوک شده که این مسئله به معنی کاهش قیمت کلی عرضه محصول و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر است.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، توشیبا تا پایان سال 2001 از چیپ های "ای ام دی" استفاده می کرد، اما از این تاریخ چیپ های اینتل را وارد خط تولید رایانه های قابل حمل خود کرد.

پس از این تصمیم، "ای ام دی" اینتل را به استفاده از متدهای رقابت ناسالم متهم و از این شرکت به دادگاه فدرال "دل آور" شکایت کرد. این دادگاه از شرکت های دل، سونی، توشیبا، گیت وی و هیتاچی در خصوص صحت این اتهام توضیح خواست و دراین حال اینتل این اتهام را رد کرد.

کد خبر 494872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها