به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر امروز در دیدار آرا شاهوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی با او گفت: قوانین شهرداری‌ها مربوط به چندین سال قبل بوده و به روز نیست که امیدواریم نواقص و مشکلات این قانون توسط نمایندگان فعلی مجلس برطرف شود.

شهردار تبریز با انتقاد از نبود مدیریت واحد شهری در شهرها گفت: مدیریت واحد شهری در اکثر کشورهای جهان وجود دارد ولی در ایران مدیریت واحد شهری اجرا نشده و باید این قانون در مجلس اصلاح شده و جهت اجرایی شدن پیگیری شود.

او افزود: چند روز پیش یک خیابان در تبریز به صورت اساسی آسفالت شده و بعداز آسفالت ریزی یکی از ادارات اقدام به تخریب آسفالت و اجرای عملیات کرده است. وقتی هماهنگی بین ادارات وجود ندارد و مدیریت واحد شهری نیز نداریم مسائل و مشکلات این چنینی پیش می‌آید.

او ادامه داد: در برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که مسیر را می‌دانیم و با آسیب‌ها نیز آشنا هستیم ولی یک قانون ناکارآمد و ناقص باعث فساد و ایجاد مشکلات زیادی می‌شود که از نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی انتظار داریم برای به روز کردن برخی از قوانین همچون قانون شهرداری‌ها همت کنند.

شهین باهر با اشاره به جوانگرایی در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مدیران جوان در مناسب مدیریتی مختلف و نمایندگان جوان در این دوره مجلس شورای اسلامی همان طوری که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم تاکید نمودند نوید روزهای خوبی را می‌دهد چراکه جوانان خوش فکر و دارای تفکرات جدید هستند و استفاده از نیروی جوان در امور اجرایی باعث تحول می‌شود.